Risultati NBA: Lowry guida la rimonta dei Raptors, pochi ma buoni i Nuggets contro i Jazz, i Clippers si aggiudicano il big match contro Miami

Phoenix Suns 108 – 116 Detroit Pistons

Vittoria casalinga per i Pistons di coach Casey, che tra le mura amiche hanno la meglio sui Suns grazie ad un Andre Drummond da 31 punti e 19 rimbalzi dominante sotto le plance nonostante le tante voci su un suo possibile addio prima della trade deadline di stasera. Partono forte i padroni di casa, che impongono un buon ritmo al match riuscendo a chiudere il primo quarto in vantaggio per 38-31, prima di subire il parziale ritorno degli ospiti prima dell’intervallo lungo. Terzo periodo all’insegna dell’equilibrio, con Drummond e soci che nell’ultima frazione di gioco, nonostante i Suns fossero anche riusciti a riportarsi sul -1, riescono a chiudere il match grazie a un parziale di 9-2, culminato con la tripla di Jackson. 25 punti e 9 assist per la guardia di Detroit, mentre Oubre è il migliore dei suoi con 30 punti e 5 rimbalzi. 22 punti, 4 rimbalzi e 7 assist per Devin Booker.

Atlanta Hawks 127 – 120 Minnesota Timberwolves

Colpo esterno degli Hawks, che dopo essersi aggiudicati Clint Capela, il lungo tanto atteso, in uno degli scambi più grandi della storia recente, battono a domicilio proprio i Timberwolves, una delle quattro franchigie coinvolte nella trade. Il tutto grazie ai 38 punti e 11 assist di Trae Young e alla doppia doppia da 27 punti e 12 rimbalzi di John Collins, quanto basta per avere la meglio su una squadra ormai in pieno sbando, giunta stanotte alla tredicesima sconfitta consecutiva. Timberwolves che, a dispetto di quanto il risultato possa far pensare, non sono mai stati in vantaggio nel corso di una gara che non li ha mai visti realmente in competizione per la vittoria finale, con gli Hawks che, dopo un parziale da 14-4 fatto registrare nel primo quarto, hanno avuto la strada spianata verso il quattordicesimo successo stagionale. 25 punti e 7 rimbalzi per Andrew Wiggins, mentre KAT chiude con la doppia doppia d’ordinanza da 21 punti e 11 rimbalzi.

Golden State Warriors 88 – 129 Brooklyn Nets

Un autentico massacro. Non ci sono altre parole per definire ciò che è andato in scena stanotte al Barclays Center, dove i padroni di casa dei Nets non hanno avuto pietà dei Warriors, decimati dagli infortuni e dalle voci di mercato. Già, perchè come se non bastassero i problemi fisici accusati dai vari Curry, Thompson e compagnia cantante, coach Kerr ha dovuto fare a meno anche di Glenn Robinson III e Alec Burks, due tra gli uomini più positivi in questa stagione da 12 vittorie e ben 40 sconfitte. Il risultato è stato un match a senso unico, con l’ex di turno D’Angelo Russell, autore di 17 punti, costretto ad assistere al netto dominio dei suoi ex compagni di squadra, in vantaggio di 15 punti già a fine primo quarto. 23 punti, 4 rimbalzi e 8 assist per un ritrovato Caris LeVert, mentre Joe Harris sfiora la doppia doppia con 17 punti e 9 rimbalzi.