NBA, Zion Williamson vuole partecipare al Rising Stars Game

Secondo quanto riferito da Marc J. Spears di The Undefeated, Zion Williamson sarebbe interessato a partecipare al Rising Stars Game, che si svolgerà venerdì in occasione dell’NBA All-Star Weekend 2020.

Il rookie dei New Orleans Pelicans ha giocato solamente tre partite da quando è tornato in campo, a causa del lungo stop in seguito a un infortunio al menisco. Il coach, con il consenso dello staff medico, sta aumentando di partita in partita i minuti del giocatore. Dato rassicurante è che non ha ancora perso nessuna gara per via di possibili fattori post infortunio.

Se Williamson potrà giocare al Rising Stars Game nel Team USA, potrebbe unirsi ad altri rookie di talento come Ja Morant e Tyler Herro.

Dall’altra parte del campo potrebbe esserci il ROY 2019 Luka Doncic a guidare il Team World.

Zion Wiliamson sta giocando con una media di 19,3 punti e 8,0 rimbalzi a partita dal suo debutto in NBA. Inoltre ha già concluso due partite segnando 20 punti.

Anche se molti vorrebbero vederlo prendere parte alla partita Team USA vs Team World, è probabile che i Pelicans abbiano in programma di mantenerlo in salute per il resto della stagione, il che potrebbe tenerlo fuori da ogni evento riguardante l’All Star Weekend. Se giocherà, è molto probabile che sarà tenuto molto tempo in panchina per evitare rischi e permettergli di riposare in vista della sfrenata corsa per arrivare alla post-season.

Infatti se i Pelicans dovranno spingere per assicurarsi un posto ai Playoffs avranno bisogno di un sano ed efficiente Zion Williamson sul parquet.

Al momento i New Orleans Pelicans occupano il 12esimo posto nella Weastern Conference con un record 18-29 ma sono ancora in piena corsa per assicurarsi un posto nella post-season.

