NBA, Zion Williamson per la seconda volta in panchina negli ultimi minuti di partita

Zion Williamson, alla sua seconda partita NBA contro i Denver Nuggets, ha giocato un altro buon match. In 21 minuti sul parquet, Williamson ha segnato 15 punti e catturato 6 rimbalzi. Da sottolineare la super stoppata su Malik Beasley. Ma ancora una volta i New Orleans Pelicans non sono stati in grado di vincere la partita.

No. 1 overall pick @Zionwilliamson records 15 PTS (7-9 FGM), 6 REB and one emphatic block in his second career game! #NBARooks pic.twitter.com/QuUWHkpn0z — NBA (@NBA) January 25, 2020

Il capo allenatore dei Pelicans, Alvin Gentry, ha ancora limitato l’utilizzo della prima scelta assoluta di questo Draft e nei minuti finali, come contro i San Antonio Spurs, l’ha mandato in panchina facendogli vedere la fine della gara da bordo campo. Williamson nel post-partita ha parlato di questa decisione.

Ciononostante il 20enne sta dimostrando il perché i Pelicans l’hanno chiamato con la 1° scelta. Seconda sconfitta di fila per NOLA che in questo momento viaggia con un record di 17-29 con la zona playoff sempre di più un miraggio. I prossimi avversari della compagine di Gentry saranno i Boston Celtics e i Cleveland Cavaliers.

