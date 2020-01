NBA, Lebron James supera Kobe Bryant

Nella notte, al Wells Fargo Center, si è tenuto il match che ha visto affrontarsi i Philadelphia 76ers e i Los Angeles Lakers. Risultato poco in discussione con Phila che si impone per 108 a 91.

La notizia però è un’altra e vale la pena celebrarla: Lebron James è diventato il terzo miglior marcatore della storia Nba, superando Kobe Bryant.

A The Chosen One servivano 18 punti per ottenere il podio e, mettendone a referto 29 è riuscito a scrivere un’altra pagina della recente storia Nba.

Ora Lebron ha messo il Postino Karl Malone nel mirino, fermo a 36.928 e, per superarlo non basterà tutta la prossima stagione ma, restando sulle medie di punti segnati e partite giocate mantenuta fin’ora, dovrebbe superarlo poco prima di spegnere 37 candeline.

A quel punto poi solo Kareem Abdul Jabbar interferirebbe con la possibilità di diventare il miglior marcatore di tutti i tempi, ed i suoi 38.387 punti potrebbero essere battuti da James durante la stessa regular season, ovvero nella stagione 2021-2022.

Sono solo previsioni, quello che è certo è che l’età è dalla sua, essendo l’atleta più giovane ad aver raggiunto ogni singola migliaia di punti segnati.

Ce la farà?

LEGGI ANCHE:

Mercato NBA, i Golden State Warriors cedono Willie Cauley-Stein

NBA, Zion Williamson risponde alle critiche sul suo fisico

NBA Paris Game, Adam Silver: “Torneremo anche nel 2021”