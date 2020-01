NBA, svelato un retroscena che avrebbe visto Doncic ai Kings

Ad oggi Luka Doncic sta facendo scintille ai Dallas Mavericks. É uno dei giovani più talentuosi del prossimo decennio e fa già gola a tutti nella NBA. Tutto cominciò nella notte del Draft 2018, ma se a sceglierlo fossero stati i Sacramento Kings?

Lo sloveno ha svelato un curioso retroscena risalente a due estati fa, sottolineando come i Kings lo osservavano con grande interesse, volando addirittura a Madrid per vedere le sue partite. Alla fine sappiamo tutti come è andata, i Kings decisero di puntare su Marvin Bagley III al draft.

A Michael Lee di The Athletic, Doncic ha raccontato di quanto fosse sicuro che, la notte del Draft 2018, i Sacramento Kings lo avrebbero scelto:

“I Kings vennero a Madrid per vedermi giocare, arrivò anche il proprietario. Vennero tutti, ero davvero convinto che mi avrebbero scelto loro […] poi non lo fecero, credo fossero diffidenti dell’Europa, del fatto che venissi dall’Eurolega probabilmente”.

Il fattore tempo è stato determinante per il destino del giocatore e della franchigia.

Un anno prima, infatti, i Kings avevano scelto la point guard De’Aaron Fox, di conseguenza serviva un giocatore che potesse rendersi utile al 100% assieme al nuovo arrivato. Quindi Bagley III sembrava la scelta migliore, infatti aggiungere Doncic al gran numero di guardie (Fox, Buddy Hield e Bogdan Bogdanovic) per i Kings non aveva molto senso.

Chissà se oggi la franchigia si sta mangiando le mani. Quel che è certo è che il ROY 2019 sta giocando con numeri strepitosi e prestazioni molto importanti che lo rendono, a tutti gli effetti, uno tra i migliori giovani talenti della NBA.

