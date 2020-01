Un tifoso lancia una bottiglia in campo durante Boston-San Antonio: arrestato

Il tifoso che ha lanciato quella che sembrava essere una bevanda in scatola sul campo durante la partita casalinga dei Boston Celtics contro i San Antonio Spurs di mercoledì, è stato successivamente identificato e arrestato dalla polizia. Questa è la notizia delle ultime ore riportata da Tim Bontemps di ESPN e confermata dalla franchigia biancoverde. Come si vede dalle immagini proposte qui sotto, il fan è andato in escandescenza dopo l’espulsione comminata dagli arbitri nei confronti di Kemba Walker, sentendosi in dovere di lanciare l’oggetto sul parquet, sfiorando la panchina degli ospiti.

A fan was so upset after Kemba Walker got ejected that they threw their drink on to the court 😟 pic.twitter.com/u5gXgOkpWN

— Celtics on NBC Sports Boston (@NBCSCeltics) January 9, 2020