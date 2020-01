Se vi dicessimo che la finale NBA è Lakers-Clippers? Che direste? Che siamo pazzi probabilmente, o che ci siamo sbagliati e volevamo dire finale di Conference. Ma se vi dicessimo che la Lega starebbe pensando di cambiare le regole del gioco per le ultime 4 finaliste di Conference?

Proprio così. Ad onore del vero il cosiddetto tema del ‘reseeding’ è sul tavolo da diversi mesi e la NBA vorrebbe pensare di cambiare effettivamente gli scontri tra le ultime 4 grandi dei playoff, per modificare alcuni bug attuali come il problema, frequente negli ultimi anni, in cui la finale di una Conference ha posto di fronte le franchigie col migliore risultato della Lega.

Ad aprile il Board si muoverà verso il voto per implementare il famoso torneo all’interno della regular season e di un altro evento verso fine stagione, mentre c’è una possibilità concreta che il reseeding non possa essere nemmeno discusso. Secondo quanto riporta ESPN, diverse squadre, specialmente quelle posizionate sulle coste, hanno fatto presente che il sistema porterebbe a galla una problema di distanze tra squadre di Conference diverse già dalle semifinali. Uno studio effettuato dalla Lega avrebbe poi evidenziato un aumento della distanza dei viaggi fino al 60%.

Con il rilancio, l’NBA aveva sperato di creare uno scenario in cui le due migliori squadre dell’NBA, indipendentemente dalla Conference d’appartenenza, potessero incontrarsi nelle finali NBA. Vedremo cosa succederà. Aprile è ormai dietro l’angolo.

