I Dallas Mavericks sono una delle squadra più in forma della Lega. Col record di 20-10, i Mavericks si posizionano 5° nella Western Conference. Pochi si sarebbero aspettati un inizio così da parte dei ragazzi allenati da Rick Carlisle. I protagonisti di questo successo sono senza alcun dubbio Luka Doncic e Kristaps Porzingis.

In una recente scambio di battute con Dwain Price di Mavs.com, Porzingis è tornato con la mente alla sconfitta contro i Toronto Raptors, quella della storica rimonta sotto di 30 punti. Un KO difficile da digerire anche a distanza di qualche giorno. Queste le sue parole:

Nell’ultima partita giocata, contro i San Antonio Spurs, Porzingis ha messo a tabellino 13 punti e 8 rimbalzi, interrompendo così la sua striscia di partite con una doppia doppia. Poco male, la vittoria ha lasciato tutti soddisfatti. Ecco il commento del lettone:

“Il mio unico pensiero è andare sul campo e giocare il più possibile per il team. Certamente voglio segnare e giocare aggressivo, ma prendo le decisioni per la squadra. Se quello è il modo per essere tutti efficienti in attacco e in difesa, io cercherò di realizzarlo.”