Nella vittoria casalinga degli Orlando Magic contro i Philadelphia 76ers è stato possibile assistere al ritorno come avversario di Markelle Fultz contro suoi ex compagni di squadra.

Lo stesso allenatore dei Sixers, Brett Brown, non ha nascosto di tenere ancora sotto controllo Markelle Fultz, e di come sia entusiasta nel vederlo crescere nella sua nuova franchigia.

“Sono ancora molto interessato a lui e penso che stia giocando alla grande. Non posso che fare i complimenti agli Orlando Magic per come sono riusciti a farlo crescere. Vedo un grande futuro per lui, e ne sono davvero orgoglioso. Mentirei se dicessi che la decisione di scambiarlo sia stato presa a cuor leggero. Ero davvero triste. Non ho mai avuto davvero la sensazione di averlo allenato, e neppure che la città abbia mai avuto la possibilità di vederlo effettivamente all’opera. Sono contento per la sua nuova possibilità. Ha avuto un nuovo inizio, un’altra opportunità.”