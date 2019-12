Anthony Davis e LeBron James giocheranno durante il Natale NBA

Dovrebbero farcela. Anthony Davis e LeBron James, secondo quanto riporta Adrian Wojnarowski di ESPN, dovrebbero essere a disposizione di coach Frank Vogel per la partita di Natale NBA contro i Los Angeles Clippers. Il lungo era stato listato come ‘questionable’ lunedì scorso per un piccolo fastidio ad un ginocchio. LeBron, invece, aveva già saltato la partita contro i Denver Nuggets per un problema al torace e all’inguine.

Entrambi i giocatori, però, non vogliono di certo mancare ad uno degli appuntamenti più importanti della regular season, come l’NBA Christmas Day, in cui affronteranno i Clippers di Kawhi Leonard e Paul George. I gialloviola sono attesi al riscatto dopo le 3 pesanti sconfitte consecutive raccolte contro Indiana, Milwaukee e, appunto, Denver. Dall’altra parte i Clippers arrivano anche loro da una sconfitta, quella contro i Thunder di lunedì scorso.

I Lakers si trovano primi ad Ovest con un record di 24-6, mentre la franchigia allenata da coach Rivers è ferma a 22-10, in quarta posizione dietro anche a Denver (21-8) e Houston (21-9).

LEGGI ANCHE:

NBA, le condizioni di LeBron James: problema più serio del previsto?

NBA: Adam Silver non è preoccupato dal calo degli spettatori

NBA, Kanter in campo a Natale: garantita incolumità