NBA, LeBron James va a vedere la partita di Bronny: “Ero molto agitato”

LeBron James è sicuramente un giocatore particolarmente impegnato che ogni giorno deve compiere dei sacrifici, e tra questi c’è quello di rinunciare a vedere la propria famiglia.

Lo scorso weekend, però, il Re ha avuto modo di assistere in carne e ossa alla partita del suo amatissimo figlio Bronny. Quest’ultimo ha giocato contro la squadra St. Vincent-St. Mary, proprio quella in cui giocava il padre poco meno di vent’anni fa. “Bronny” James ha totalizzato 15 punti uscendo dalla panchina e segnato il layup decisivo della vittoria per la Sierra Canyon High School, guadagnandosi così il premio di MVP della partita.

Quella di domenica è stata la prima partita di high school del figlio alla quale il numero 23 dei Lakers ha assistito. In più, come se non bastasse, era la prima partita in diretta TV nazionale per Bronny, proprio contro quella squadra conosciuta in tutto il mondo per aver fatto crescere uno dei più grandi giocatori di basket di tutti i tempi.

Chiaramente l’euforia era alle stelle per chiunque avesse assistito alla partita, specialmente per King James che ai microfoni di ESPN ha dichiarato:

“Probabilmente ero più nervoso di mio figlio! Essere qua è un momento importantissimo per me, per Bronny e per la nostra famiglia. É davvero bello. Il lavoro mio e di mia moglie è quello di preparare i nostri figli ad affrontare la vita. Voglio che siano pronti quando escono dalla porta di casa e ogni volta che Bronny va a giocare gli dico: “Gioca duro, divertiti, devi essere un ottimo compagno di squadra. Vedrai che così facendo tutto e tutti si prenderanno cura di te”.

Un ottimo giocatore ma anche un ottimo padre, che più volte ha precisato di voler educare suo figlio prima di tutto alla vita e successivamente alla pallacanestro.

