NBA, Gregg Popovich conferma: non tornerà in panchina con San Antonio

Per la prima volta da novembre scorso e dal suo “mini ictus”, Gregg Popovich ha rivisto di persona i suoi giocatori, per un incontro caratterizzato da una certa “emozione”, come ha sottolineato ESPN. Peraltro, il leggendario allenatore degli Spurs ha confermato che non tornerà sulla panchina della franchigia texana fino alla fine della stagione NBA. Questo il comunicato stampa apparso successivamente sui canali social della franchigia:

“Ho deciso di non tornare in panchina questa stagione. Mitch Johnson e il suo team hanno fatto un lavoro straordinario, mentre la determinazione e la professionalità dimostrate dai giocatori nel collaborare durante una stagione difficile sono state notevoli.”

Tuttavia, “Pop” aggiunge che non ha ancora rinunciato all’idea di tornare in futuro:

“Continuerò a concentrarmi sulla mia salute, nella speranza di poter tornare ad allenare in futuro.”

Ha concluso in questa maniera nel suo comunicato, lasciando aperta la porta a un ritorno la prossima stagione. L’allenatore più anziano nella storia della NBA, Gregg Popovich, spera di guidare gli Spurs per la 30a stagione consecutiva. Ovviamente si tratta di un record, dato che Jerry Sloan si è fermato dopo 23 stagioni con gli Jazz. Terzo in classifica, Erik Spoelstra è alla sua 17a stagione consecutiva alla guida di Miami.

Leggi Anche:

WNBA, a 42 anni la leggenda Diana Taurasi dice addio al basket

La NBA sbarca su Amazon Prime Video da ottobre 2025: i dettagli