NBA, Gregg Popovich torna a parlare dopo l’ictus: “Il mio ritorno si avvicina”

Gregg Popovich, leggendario allenatore dei San Antonio Spurs, ha recentemente espresso la sua gratitudine per il sostegno ricevuto durante la sua convalescenza. Assente dalla panchina dei texani dallo scorso novembre a causa di un lieve ictus, Popovich ha dichiarato quanto segue:

“Queste ultime sei settimane sono state sicuramente inaspettate per la mia famiglia e per me. Mentre lavoriamo insieme alla mia guarigione, voglio prendermi un momento per dire che l’ondata di sostegno che abbiamo ricevuto durante questo periodo è stata travolgente, in senso positivo. Anche se vorrei poter rispondere a ciascuno di voi, per ora lasciatemi dire che la mia famiglia ed io vi siamo eternamente grati.”

Popovich, che compirà 76 anni a gennaio, è stato sostituito dall’assistente Mitch Johnson durante la sua assenza. La squadra ha affrontato sfide significative senza la guida del loro allenatore veterano, ma il messaggio di Popovich ha portato conforto e speranza sia ai giocatori che ai tifosi. Sebbene non sia stata fornita una data precisa per il suo ritorno, Popovich ha assicurato che sta lavorando diligentemente per riprendersi completamente. Il suo impegno e la sua dedizione al gioco sono evidenti, e l’intera comunità NBA attende con impazienza il suo ritorno sul campo.

La salute di Popovich è stata una priorità per gli Spurs, e la sua dichiarazione pubblica rappresenta un passo positivo verso la ripresa. Il suo ringraziamento sincero riflette l’umiltà e l’apprezzamento per il supporto ricevuto da colleghi, giocatori e fan in tutto il mondo.

