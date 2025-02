Il CEO dell’Eurolega non vuole la NBA in Europa: “Non ha senso”

Per chi ancora si interrogasse sulla posizione dell’Eurolega, sulla volontà della NBA di entrare in Europa con una sua lega, il messaggio di Paulius Motiejunas, CEO della principale competizione europea, è inequivocabile:

“Per me non ha senso leggere commenti su un altro campionato europeo. Abbiamo già quattro leghe diverse. Come Eurolega abbiamo il miglior prodotto possibile. Non credo che sia qualcosa che non debba essere valorizzato, compreso e apprezzato, perché ciò che i club e la lega hanno realizzato in 25 anni è incredibile”