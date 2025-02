Mercato NBA, Ja Morant verso il saluto a Memphis? La franchigia allontana la voce

Negli ultimi giorni, sono emerse speculazioni riguardo a una possibile cessione di Ja Morant, stella dei Memphis Grizzlies. Queste voci sono state alimentate da recenti movimenti di mercato, come lo scambio di Luka Dončić ai Los Angeles Lakers, suggerendo che nessun giocatore sia intoccabile. Tuttavia, il General Manager dei Grizzlies, Zach Kleiman, ha smentito categoricamente tali indiscrezioni. In un’intervista al “The Daily Memphian”, Kleiman ha dichiarato:

“Non posso biasimare altri ‘dirigenti’ per fantasticare su una nostra cessione di Ja, ma è solo questo: fantasia. Non stiamo cedendo Ja. A mio parere, in giro si continua a sottovalutare Ja, questa squadra e questa città. Noi risponderemo con i risultati sul campo. Non ho intenzione di concedere ulteriore spazio a queste stupidaggini e non vedo l’ora di tornare al basket giocato”.

Le speculazioni sono nate anche da analisi di esperti NBA, come Howard Beck, che durante il podcast “The Ringer NBA Show” ha suggerito la possibilità di una cessione di Morant nel caso in cui i Grizzlies non raggiungano risultati soddisfacenti nei playoff. Beck ha affermato:

“Qualcuno, dal nulla, ha detto: ‘Tieni d’occhio Ja quest’estate'”.

Nonostante queste voci, la dirigenza dei Grizzlies ribadisce la fiducia in Morant e nel potenziale della squadra. Attualmente, Memphis occupa il secondo posto nella Western Conference con un record di 36 vittorie e 18 sconfitte, e punta a un percorso profondo nei playoff con Morant come leader indiscusso.

