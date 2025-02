Mercato NBA, Shai si libera dell’agente e si prepara a firmare il supermax

Faber est suae quisque fortunae, se è vero quello che dicevano i latini – che ognuno è artefice della propria fortuna – Shai Gilgeous-Alexander è evidente consapevole di ciò. SGA, infatti, ha detto addio al suo storico agente e ora è “imprenditore di sé stesso”. L’addio è stato ufficializzato martedì, secondo quanto riportato dall’insider NBA Chris Haynes. Il che significa, detto in parole povere, che tratterà lui in prima persona con gli Oklahoma City Thunder per il suo rinnovo. Che sarebbe meglio definire maxi rinnovo.

Quest’estate la guardia favorita per il premio di MVP può firmare un’estensione di quattro anni e 294.3 milioni di dollari con la franchigia, che lo terrebbe ad Oklahoma City fino alla stagione 2030-31. Attualmente è al terzo anno di un contratto quinquennale da 179.3 milioni di dollari. Vero è che il prossimo rinnovo dovrebbe essere questione semplice: con ogni probabilità di OKC e Shai si siederanno allo stesso tavolo e Sam Presti dirà “ti offriamo il massimo”. Ma liberandosi dell’agente, Shai Gilgeous-Alexander eviterà di pagargli la tariffa milionaria per un lavoro che, alla fine, non deve neanche fare.

