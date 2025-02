Antetokunmpo sulle differenze tra NBA ed Eurolega: “In Europa ci sono 2 squadre che potrebbero giocare qui”

Giannis Antetokounmpo è da sempre fan e sostenitore dell’Eurolega, tanto da seguire – quando puoi – in prima persona, le partite in campo europeo. Negli ultimi tempi, peraltro, si è parlato di un potenziale ingresso della NBA nel Vecchio Continente, tramite l’apertura di una lega tutta sua. Un’ipotesi ad oggi forse ancora remota. Detto questo, Antetokounmpo ha fatto una valutazione della situazione cestistica del suo continente, parlando in questa maniera:

“C’è molto talento in Eurolega, e forse le due o tre squadre migliori, come il Panathinaikos, dove gioca mio fratello e dove hanno qualcosa come nove ex giocatori della NBA, potrebbero giocarsela da questa parte dell’oceano. Ma non è comunque la stessa cosa, mi piace guardare le partite di Eurolega, ma le loro migliori squadre verrebbero distrutte dalle migliori della NBA come Denver, Oklahoma City o Boston”.

