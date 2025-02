NBA, All-Star Weekend 2025: i nomi dei partecipanti alla gara da 3 punti

L’All-Star Saturday Night è spesso il menù più interessante dell’All-Star Weekend. Non solo per la maggiore spettacolarità dei contest in programma, ma anche perché queste sfide i giocatori le vogliono vincere per davvero. A differenza di quanto si vedere nella gara delle stelle di domenica che diventa una partita di difficile traduzione. In questo senso, la NBA ha svelato i nomi dei partecipanti del 3-Point Contest, ossia della classica gara da 3 punti.

NBA All-Star Saturday 2025, i partecipanti della gara da 3 punti

Damian Lillard avrà la possibilità di aggiudicarsi il terzo titolo consecutivo nel torneo da tre punti. La stella dei Milwaukee Bucks è stata una degli otto concorrenti selezionati venerdì dalla NBA per l’edizione 2025 dell’All-Star Weekend. A Lillard si uniranno Jalen Brunson dei New York Knicks, Cade Cunningham dei Detroit Pistons, Darius Garland dei Cleveland Cavaliers, Tyler Herro dei Miami Heat, Buddy Hield dei Golden State Warriors, Cam Johnson dei Brooklyn Nets e Norman Powell dei Los Angeles Clippers. La gara da 3 punti 2025 si svolgerà sabato 15 febbraio.

