NBA, la lettera di addio di Luka Doncic a Dallas: “Pensavo di finire la carriera qui”

Luka Doncic ha avuto poco tempo per assorbire la notizia della trade improvvisa tra Dallas Mavericks e Los Angeles Lakers che lo ha coinvolto in prima persona. Lo sloveno, infatti, è stato ceduto dai texani verso la compagine guidata da LeBron James. Una mossa inaspettata per il play che pensava di legarsi sostanzialmente a vita alla franchigia che lo ha fatto debuttare in NBA.

Nella notte, Doncic ha pubblicato una lettera di ringraziamento alla società che lo ho visto crescere:

“Cara Dallas, sette anni fa sono arrivato qui da ragazzo adolescente per inseguire il mio sogno di giocare a basket ai massimi livelli. Pensavo che avrei compiuto la mia intera carriera qui e desideravo tanto portarti un titolo. L’amore e il sostegno che mi avete dato vanno oltre qualsiasi cosa avrei potuto sognare. Per un giovane sloveno in arrivo negli Stati Uniti per la prima volta, mi avete fatto sentire come a casa nel nord del Texas. Nei momenti belli e in quelli brutti, dagli infortuni alle finali NBA, il vostro sostegno non è mai cambiato. Grazie non solo per aver condiviso la mia gioia nei nostri momenti migliori, ma anche per avermi sostenuto quando ne avevo più bisogno.

Grazie a tutte le organizzazioni con cui ho collaborato nella comunità di Dallas per avermi permesso di contribuire al vostro importante lavoro e di unirmi a voi nel portare luce a chi ne ha più bisogno. Mentre comincio una mia nuova avventura cestistica, lascio una città che per me sarà sempre casa mia. Dallas è un posto speciale e i tifosi dei Mavs sono tifosi speciali. Grazie di cuore.”