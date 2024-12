Bronny James pronto a brillare alla G-League Winter Showcase

Bronny James, figlio della superstar NBA LeBron James, parteciperà alla G-League Winter Showcase, in programma dal 19 al 22 dicembre 2024 a Orlando, Florida. Dopo un inizio di stagione altalenante, Bronny ha mostrato notevoli progressi nelle recenti partite con i South Bay Lakers, registrando una media di 20.7 punti nelle ultime tre gare.

La G-League Winter Showcase rappresenta un’importante vetrina per i talenti emergenti, offrendo l’opportunità di mettersi in mostra davanti a dirigenti e scout NBA. Per Bronny, sarà l’occasione di consolidare le sue performance e dimostrare di essere pronto per competere a livelli più alti. La sua partecipazione all’evento è stata confermata dai Los Angeles Lakers, che vedono in questo torneo un ulteriore passo nel percorso di sviluppo del giovane giocatore.

LeBron James, attualmente alle prese con un infortunio al piede, ha espresso il suo orgoglio per i recenti successi del figlio, sottolineando l’importanza del duro lavoro e della dedizione nel raggiungimento degli obiettivi. La famiglia James ha sempre sostenuto Bronny nel suo percorso cestistico, e la partecipazione alla G-League Winter Showcase rappresenta un ulteriore capitolo nella sua crescita professionale.

Leggi Anche:

NBA, Dennis Schroder si presenta ai Golden State Warriors

NBA, Kevin Durant critica aspramente le modifiche al format dell’All-Star Game

I Milwaukee Bucks vincono la NBA Cup 2024 piegando gli Oklahoma City Thunder