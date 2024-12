Dramma Janis Timma: l’ex giocatore NBA trovato morto a 32 anni

Il mondo del basket è in lutto per la scomparsa di Janis Timma, ex giocatore lettone di 32 anni, trovato morto a Mosca il 17 dicembre 2024. Secondo le autorità locali, la causa preliminare del decesso è un suicidio. Timma era noto per la sua carriera in Europa, avendo militato in squadre come Baskonia, Olympiacos e Khimki Mosca, oltre a una breve esperienza nella G-League con i Lakeland Magic.

Nato il 2 luglio 1992 a Krāslava, Lettonia, Timma aveva mostrato talento sin da giovane, rappresentando la nazionale lettone in diverse competizioni internazionali. Nel 2013, fu selezionato dai Memphis Grizzlies con la 60ª scelta assoluta nel Draft NBA, anche se non giocò mai nella lega principale.

Morte Janis Timma, un passato complicato

La sua vita personale aveva recentemente attraversato momenti difficili, con il divorzio dalla moglie, la cantante e attrice ucraina Anna Sedokova, avvenuto pochi giorni prima della sua morte. Timma aveva condiviso sui social media le sue lotte interiori, esprimendo pensieri suicidi e il dolore per la separazione.

La notizia della sua scomparsa ha scosso profondamente la comunità del basket. Squadre come Baskonia e Obradoiro, per le quali Timma aveva giocato, hanno espresso le loro condoglianze attraverso i social media. Il suo amico e collega Kristaps Porzingis ha sottolineato l’importanza della connessione umana e della salute mentale, riflettendo sulla tragica perdita.

