NBA, infortunio Joel Embiid: fuori almeno una settimana per frattura del naso

Il centro dei Philadelphia 76ers, Joel Embiid, dovrà restare lontano dal campo per almeno una settimana a causa di una frattura del seno frontale. L’infortunio è avvenuto durante la partita contro gli Indiana Pacers, quando Embiid ha subito un colpo accidentale al volto da parte di Bennedict Mathurin.

Questo incidente si aggiunge a una serie di problemi fisici che hanno limitato la presenza di Embiid in questa stagione. Finora, ha disputato solo sei partite, con medie di 20.3 punti, 7.7 rimbalzi e 3.8 assist per gara, statistiche inferiori rispetto alle sue abituali performance.

La sua assenza rappresenta una sfida significativa per i 76ers, che attualmente detengono un record di 8 vittorie e 16 sconfitte, posizionandosi al 12º posto nella Eastern Conference. Oltre all’infortunio del lungo, i 76ers devono fare i conti con l’assenza del rookie Jared McCain, fuori a tempo indeterminato dopo un intervento al menisco. McCain stava viaggiando ad una media di 15.3 punti a partita, e la sua indisponibilità complica ulteriormente la situazione per Philadelphia.

Infortunio Embiid, le parole di coach Nick Nurse

La salute di Embiid è stata una preoccupazione costante per i 76ers negli ultimi anni. Ha affrontato vari infortuni, tra cui problemi al ginocchio e fratture facciali, che hanno limitato la sua disponibilità in campo. Nonostante ciò, il centro di origine camerunense ha dimostrato una notevole resilienza, tornando spesso in gioco prima del previsto e mantenendo un alto livello di prestazioni.

Nel frattempo, il coach di Phila, ha provato a ridimensionare il problema fisico parlando in questa maniera:

“Il problema di Joel [Embiid] al naso non è nemmeno lontanamente grave quanto le due fratture subite in precedenza al volto. Di certo il problema al naso non lo farà respirare con la facilità che servirebbe e questo ovviamente non lo aiuterà a trovare la condizione migliore, ma speriamo che presto riesca a recuperare e a essere in campo per un numero importante di partite”.

