NBA, Giannis Antetokounmpo sul montepremi della NBA Cup: “Non ci penso, voglio solo vincere”

Giannis Antetokounmpo, stella dei Milwaukee Bucks, ha recentemente condiviso i suoi pensieri riguardo alle motivazioni che lo spingono in campo. In vista della finale della NBA Cup contro gli Oklahoma City Thunder, ha dichiarato:

“È un’opportunità per vincere qualcosa collettivamente. Ciò che può significare per il morale della squadra, la coesione, è davvero un’occasione per un gruppo di ottenere una svolta realizzando qualcosa che richiede fiducia”.

Nonostante i premi in denaro associati alla vittoria della NBA Cup, Antetokounmpo ha sottolineato che il denaro non è la sua principale fonte di motivazione. Il greco ha affermato infatti quanto segue:

“Cerco di non pensare ai soldi, ma piuttosto al gioco, a come posso migliorare, a come posso aiutare la mia squadra a vincere. Alla fine della giornata, i soldi sono lì, ma non è ciò che mi guida”.

Questa mentalità riflette l’approccio di Giannis, focalizzato sul miglioramento personale e sul successo collettivo, piuttosto che sugli incentivi finanziari. La sua dedizione al gioco e il desiderio di lasciare un’impronta duratura nella NBA sono evidenti nelle sue parole e nelle sue prestazioni sul campo. Inoltre, Antetokounmpo ha espresso ammirazione per LeBron James, riconoscendo l’impatto significativo che ha avuto sul gioco e dichiarando di voler seguire le sue orme per quanto riguarda la longevità e l’eccellenza in campo.

