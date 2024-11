Cleveland sale a 15-0: seconda miglior partenza nella storia NBA

I Cavaliers hanno fatto meglio dei Mavericks del 2002 e dei Celtics del 1957 con la loro quindicesima vittoria consecutiva in questo inizio di stagione. Nella notte, Cleveland ha abbattuto le resistenze anche degli Charlotte Hornets, vincendo con il punteggio di 128-114. Con questa vittoria, la compagine guidata da Darius Garland eguagliano la seconda miglior serie della storia ad inizio regular season, a pari merito con i Rockets del 1993 e i Capitols del 1947. Solo gli Warriors del 2015 (24 vittorie di fila) hanno fatto meglio.

Segnaliamo anche che i Cavaliers si sono permessi di far riposare Donovan Mitchell, in vista della trasferta di Boston, prossimo appuntamento in calendario per la franchigia dell’Ohio. Per quanto riguarda gli infortuni, la squadra di Atkinson deve gestire i problemi fisici di Isaac Okoro e Dean Wade, entrambi hanno riportato la distorsione alla caviglia sinistra.

Altro record particolare? Per la seconda volta consecutiva, i Cavaliers finiscono con quattro giocatori con 20 punti o più. Per la franchigia dell’Ohio non accadeva dal 1972.

