I Boston Celtics vincono di misura sui Charlotte Hornets, dove i protagonisti sono Jaylen Brown – autore di una prestazione da 25 punti – e Jayson Tatum che, oltre alla prestazione da 34 punti, è rimasto vittima di un fallo molto duro da parte di Grant Williams, suo ex compagno di squadra. Un fallo che non è piaciuto allo stesso Brown che, una volta visto l’accaduto, ha preso le difese del suo partner d’attacco.

Grant Williams was ejected after this flagrant 2 foul on Jayson Tatum pic.twitter.com/YbhC1psP7r

