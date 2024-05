Record vittorie Gara 7 Playoff NBA: le squadre con più successi

Una serie Playoff NBA che arriva a Gara 7 rappresenta l’essenza della competizione tra le squadre in postseason. Dal 2000 a oggi c’è sempre stata almeno una serie arrivata alla partita da dentro o fuori per eccellenza. Riuscire a spuntarla nel momento decisivo, però, non è da tutti. Vediamo dunque quale squadra detiene il record vittorie Gara 7 ai Playoff NBA.

La classifica

Comandano la classifica le due squadre di maggior tradizione nella storia NBA. I Boston Celtics hanno vinto 27 delle 36 Gare 7 disputate ai Playoff NBA, seguono i Lakers con 16 successi; gli Houston Rockets completano il podio con sette vittorie su 12 apparizioni. Scorriamo assieme il resto della graduatoria.

Fonte Statmuse, classifica aggiornata al 17 maggio 2024. Nella notte italiana tra domenica 19 e lunedì 20 maggio (orario da definire) si disputerà la seconda Gara 7 dei Playoff NBA 2024, tra Denver Nuggets e Minnesota Timberwolves.

