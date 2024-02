NBA, Donovan Mitchell si schiera con Irving: “Cleveland deve ritirare la sua maglia”

Donovan Mitchell ha parlato al termine di Cleveland Cavaliers-Dallas Mavericks. La sua squadra ha avuto la meglio sulla compagine capitanata da Kyrie Irving. L’ex play dei Cavs ha lasciato un segno indelebile all’interno della franchigia dell’Ohio, portando la squadra al titolo NBA 2016 insieme a LeBron James. Proprio per questo, Mitchell ha chiesto pubblicamente il ritiro della canotta dello stesso Irving come azione conseguente alla vittoria:

“La sua maglia dovrebbe essere ritirata, non ci sono dubbi: ha portato un titolo a questa città, l’unico nella storia della franchigia e c’è la sua firma in quella vittoria. Penso che la sua e le maglie di Kevin Love e LeBron James dovrebbero essere tutte ritirate, non si può sottovalutare ciò che hanno fatto per Cleveland e per i Cavs”.