All-Star Saturday, il trio Pacers vince la Skills Challenge. Lillard fa back-to-back da tre

È sempre e solo Dame Time. Forse l’unica tra le sfide dell’All-Star Saturday che in un modo o nell’altro non delude mai. Perché quando si tratta di buttare il pallone a spicchi dentro all’anello di ferro nessuno si tira indietro. Per la prima volta da Jason Kapono (2007-2008), il vincitore prenota un back-to-back riaffermandosi nell’Olimpo dei tiratori NBA.

Una competizione tiratissima fin dal primo turno. Su sei partecipanti, solo tre potevano accedere al round finale. Out subito Markkanen e Brunson, è servito uno spareggio da 30 secondi aggiuntivi per eliminare Haliburton. I top three – Trae Young, Damian Lillard e Karl-Anthony Towns – si sono sfidati nella finalissima. Solo 22 punti per il lungo di Minnesota, 24 per la guardia di Atlanta. Un punteggio abbordabilissimo per Lillard, che nel primo turno aveva fatto 26 punti. E in effetti alla fine del penultimo carrello, ha già raggiunto Young. Poi quattro errori di fila. E la moneyball sulla sirena, in pieno stile Dame Time, per vincere ancora la Three-Point Challenge.