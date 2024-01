10-Day Contract NBA: gli accordi firmati nella stagione NBA 2023-2024

L’articolo 2, sezione 9, del contratto collettivo NBA fissa al 5 gennaio la data a partite dalla quale, in ogni stagione, le squadre NBA possono sottoscrivere i cosiddetti 10-Day Contract. Detti accordi “decadali” hanno appunto durata massima di 10 giorni e si estendono per un periodo periodo equivalente che comprende fino a tre partite – da calendario – della squadra interessata. A scadenza, sarà possibile estendere la validità del contratto, a pari condizioni, per una sola volta e ulteriori dieci giorni. Dal punto di vista salariale, la base per l’accordo economico è il minimo salariale stabilito dal Salary Cap per la stagione NBA corrente. Qui tutti i dettagli dal documento in vigore.

10 day contract stagione NBA 2023-2024: squadra per squadra

La lista verrà aggiornata in tempo reale con tutti gli accordi decadali siglati nel corso della stagione da ognuna delle 30 franchigie NBA.

9 gennaio

Washington Wizards