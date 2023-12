NBA Cup, la prima finale della storia sarà tra Indiana Pacers e Los Angeles Lakers

Dopo aver ammirato i parquet scintillanti sperimentati proprio per l’occasione. Dopo 66 partite giocate tra gironi e fase ad eliminazione diretta. Dopo più di 15.000 punti totali segnati da tutte le 30 squadre. Dopo quattro quarti di finale e due semifinali, siamo arrivati finalmente all’ultimo atto del nuovissimo In-Season Tournament. A sfidarsi per alzare al cielo di Las Vegas la prima NBA Cup della storia, nella notte italiana tra sabato 9 e domenica 10 dicembre (ore 2:30), saranno Los Angeles Lakers e Indiana Pacers.

Le due finaliste arrivano all’appuntamento dopo un percorso praticamente identico. Entrambe hanno infatti vinto tutte le quattro partite disputate nella fase a gironi. Continuando con lo stesso trend anche nelle fasi finali del torneo.

Andiamo quindi a vedere come Lakers e Pacers hanno sconfitto le proprie antagoniste nelle semifinali dell’In-Season Tournament giocate nella notte e hanno guadagnato il diritto di giocare la finale alla T-Mobile Arena di Las Vegas.

Milwaukee Bucks-Indiana Pacers 119-128

Alle 23, ora italiana, le prime due semifinaliste a scendere in campo alla T-Mobile Arena di Las Vegas sono Milwaukee Bucks e Indiana Pacers. Giannis Antetokounmpo registra una doppia doppia da 37 punti, 10 rimbalzi e 13/19 al tiro ma non riesce a portare i suoi Bucks alla finale dell’In-Season Tournament. Aggiunge 24 punti, 7 rimbalzi e 7 assist Damian Lillard che però tira con il 35% dal campo (7/20).

A lottare per la prima NBA Cup ci saranno quindi gli Indiana Pacers che conquistano le Finals grazie ad un’altra super prestazione di Tyrese Haliburton (27 punti, 7 rimbalzi, 15 assist con 11/19 al tiro e soprattuto 0 palle perse) e ai 26 punti con 10 rimbalzi di Myles Turner. Ma soprattutto grazie alla propria panchina che surclassa quella di Milwaukee per 43-13.



Los Angeles Lakers-New Orleans Pelicans 133-89

I Los Angeles Lakers conquistano la finale dell’In-Season Tournament sbarazzandosi senza troppi patemi dei malcapitati New Orleans Pelicans con il risultato di 133-89.

Dopo un primo quarto di sostanziale equilibrio, che i Pelicans chiudono in vantaggio di un punto (30-29), i Lakers fuggono nei quarti centrali grazie ad un parziale di 81-41 propiziato da tre triple consecutive di LeBron James ad inizio secondo quarto. Il Re segna 30 punti (a cui aggiunge 5 rimbalzi e 8 assist) con 9/12 al tiro, 4/4 da tre ed un irreale 96.6% di true shooting in soli 22 minuti e 32 secondi in campo. Per il nativo di Akron si tratta della prima partita in carriera con 30 o più punti giocando meno di 25 minuti. I Lakers trovano anche la doppia doppia da 16 punti e 15 rimbalzi di Anthony Davis e i 17 di Austin Reaves in uscita dalla panchina. Non riescono ad evitare la sconfitta i Pelicans che mandano solo tre giocatori in doppia cifra e tirano con il 35.8% dal campo.

