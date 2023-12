NBA, Lillard risponde ad Haliburton: “In questi momenti bisogna rimanere umili”

Gli Indiana Pacers hanno conquistato nella notte la qualificazione alla prima storica finale dell’In-Season Tournament. Lo hanno fatto contro i Milwaukee Bucks, usciti sconfitti dal parquet della T-Mobile Arena di Las Vegas con il risultato di 128-119. In finale la banda di coach Rick Carlisle incontrerà i Los Angeles Lakers di LeBron James.

Ma tornando alla partita, c’è stato un protagonista su tutti. Il suo nome è Tyrese Haliburton. L’ex Kings prende per mano i suoi compagni di squadra e li guida alla vittoria con 27 punti, 7 rimbalzi, 15 assist, 11/19 al tiro e 0 palle perse. Ma soprattutto con la tripla decisiva a meno di cinquanta secondi dalla sirena finale.

Proprio in occasione della tripla in step-back, che ha consegnato ad Indiana la possibilità di poter andare a competere per la prima NBA Cup della storia, Haliburton ha festeggiato imitando l’iconica esultanza dell’orologio che ha reso celebre Damian Lillard e gridando a piena voce: “È il mio momento!”.

Non si è fatta attendere naturalmente la risposta di Damian Lillard (24 punti con 7 rimbalzi e 7 assist ma 7/20 al tiro) che nella conferenza stampa di fine partita ha avvertito il numero 0 dei Pacers:

“Dopo tutte le volte che l’ho fatto io verso gli altri, non posso essere arrabbiato quando qualcun’altro lo fa a me. Però credo allo stesso tempo che sia fondamentale rimanere umili in questi momenti, perché non sai mai quando le cose possono cambiare. Però lo rispetto. Gli ho stretto la mano dopo la partita”.

A nulla sono serviti i 37 punti e 10 rimbalzi di Giannis Antetokounmpo per evitare la sconfitta ai Milwaukee Bucks, che torneranno in campo nella notte tra lunedì 11 e martedì 12 dicembre tra le mura amiche del Fiserv Forum contro i Chicago Bulls.

