NBA Cup, i Lakers annichiliscono i Pelicans con un super LeBron

Con LeBron James è tutto più facile. Sembra assurdo dirlo ancora, a 21 anni dal suo ingresso nella lega, ma la verità talvolta è davvero tremendamente semplice. I secondi semifinalisti del nuovissimo In Season Tournament sono proprio i Los Angeles Lakers. Dopo una partita senza storia, che ha visto i gialloviola annientare 133-89 dei poveri e disorientati New Orleans Pelicans.

LeBron James lo aveva detto più volte: uno dei suoi obiettivi è essere il proprietario di una squadra NBA a Las Vegas. E per testare il territorio e il calore del tifo, ha pensato bene di mettersi il mantello da supereroe nella città che non dorme mai.

The In-Season Tournament has been an incredible stage for breakout parties from emerging young stars like Tyrese Haliburton and LeBron James — sreekar (@sreekyshooter) December 8, 2023

Dopo un primo quarto chiuso dai Pels in vantaggio di uno, i Lakers sono scappati con un monstre 81-41 tra secondo e terzo quarto. Merito del solito Prescelto, che ha piazzato 18 dei suoi 30 punti nel secondo parziale, con 6/8 dal campo e 3/3 dalla lunga distanza. Queste ultime di fila, boom boom boom, tirando da sempre più lontano.

LeBron James is ON FIRE, knocking down 3-straight triples in the 2Q 🔥 14 PTS, 5/6 FGM, 3/3 3PM midway through 2 👀 🏀 Pelicans/Lakers on TNT

🏆 Winner faces Pacers in Championship in Las Vegas on Saturday pic.twitter.com/PSGSEhF15b — NBA (@NBA) December 8, 2023

Nel terzo quarto, i Lakers hanno rincarato la dose. I Lakers hanno inanellato singoli parziali: 7-0, 14-0 e 8-0. Entrando nel quarto quarto con un vantaggio dominante di 110-71. Una performance impressionante, che ha permesso a coach Darvin Ham di far riposare LBJ, che ha giocato solo 23 minuti. In questi, 30 punti (9/12 dal campo), 8 assist, 5 rimbalzi e +36 di rating. È diventato il più veloce giocatore nella storia dei Lakers a segnare 30 punti in una partita. Il primo nell’intera storia della NBA a timbrare una partita da almeno 30-5-5 in meno di mezz’ora di gioco. A quasi 39 anni. Tanto da lasciare senza parole anche l’allenatore Ham.

“Sono un tipo semplice, quindi mi atterrò a una sola parola: straordinario. Straordinario. Ultraterreno. Unico”.

LeBron stesso a fine partita ha commentato così la sua storica performance:

“Penso che si debba solo cercare di dare l’esempio. Eseguire delle giocate sul campo. Essere altruisti, cercando di fare le cose giuste al momento giusto”.

La finale per conquistare la prima NBA Cup sarà contro gli Indiana Pacers nella notte tra sabato e domenica, 2.30 ore italiane.

