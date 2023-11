NBA Cup, Banchero segna 25 punti e i Magic battono facilmente i Raptors

Gli Orlando Magic confermano il loro ottimo inizio di stagione e battono senza troppi patemi i Toronto Raptors nell’East Group C dell’In-Season Tournament. La franchigia della Florida si porta in vantaggio sin dai primi minuti del match, senza mai voltarsi indietro e controllando difatti fino alla sirena finale. I Magic si aggrappano a Paolo Banchero (25 punti e 5 rimbalzi con 10/20 al tiro) e Jalen Suggs (18 punti con 6/10 al tiro) per conquistare la quarta vittoria consecutiva.

Quest’ultimo dà l’esempio in difesa, recuperando due palloni e forzando altre palle perse ai Raptors (a fine partita saranno 23 le palle perse), contagiando tutti i suoi compagni di squadra. Come dichiarato anche da Cole Anthony:

“Ci aiutiamo, è semplice. Ne siamo orgogliosi. Guardo quando Jalen [Suggs] gioca duro in difesa, e questo mi fa venire voglia di giocare duro anche a me”.

La difesa è stata finora uno dei punti forti della stagione dei Magic. La squadra di Jamahl Mosley è al momento la terza miglior difesa della lega per punti concessi (106.6), la seconda per palloni recuperati (9.6) e la prima per palle perse forzate agli avversari (17.2). Ed è proprio l’argomento di cui parla Paolo Banchero a fine partita:

“La difesa è la cosa che ci aiuterà in ogni partita. Finché c’è la difesa, sentiamo che saremo competitivi in ogni partita”.

I Toronto Raptors mandano tutto il quintetto in doppia cifra ma non basta ad evitare la sconfitta: 24 per Schröder, 16 con 8 rimbalzi per Siakam, 14 per Barnes, 11 per Anunoby e 10 con 10 rimbalzi per Pöltl. L’head coach dei canadesi Darko Rajaković nel post-partita ha analizzato la sconfitta in questo modo:

“Non siamo riusciti a tenere il passo con il loro ritmo. Eravamo in ritardo in transizione, in ritardo in difesa. Loro sono stati in grado di segnare molto nel pitturato, cosa che fanno a livello d’élite”.

