NBA, Toronto rimonta da -23 e batte Washington grazie ad un super Siakam

Altra rimonta dopo essere stati sotto di almeno 20 punti nel corso della gara per i Toronto Raptors che si stanno specializzando nel recuperare partite che sembravano ormai perse. Infatti, dopo aver rimontato 22 punti ai San Antonio Spurs lo scorso 5 novembre (vincendo poi all’overtime) i Raptors si sono resi protagonisti di un altro comeback nella notte NBA. I canadesi rientrano da -23 e vincono la partita contro i Washington Wizards per 111-107 grazie ad un Pascal Siakam da 39 punti, 11 rimbalzi e 7 assist. Oltre a “Spicy P” Toronto manda in doppia cifra anche Scottie Barnes (19 punti e 9 rimbalzi), Jakob Poeltl (13) e Precious Achiuwa (10).

A fine partita sono arrivate le parole di stima da parte di Chris Boucher – 7 punti e 7 rimbalzi in uscita dalla panchina – nei confronti proprio di Siakam:

“Ci ha guidati fino in fondo. Dimostra quanto sia competitivo, ma anche quanto tiene a questa squadra”.

Il nativo di Saint Lucia naturalizzato canadese conclude parlando della rimonta compiuta dai Raptors:

“Ogni volta che rientri in una partita in cui sei in svantaggio di 20 punti, è fantastico. Sicuramente siamo contenti della vittoria, ma non vogliamo partite del genere”.

Anche l’head coach di Toronto Darko Rajaković la pensa come il suo numero 25:

“Alla fine abbiamo vinto la partita ma, ad essere sincero, preferisco non andare all’intervallo con 19 punti di svantaggio”.

Gli Washington Wizards gettano così alle ortiche una partita comandata sin dal primo momento. Avanti di 19 lunghezze all’intervallo lungo, i capitolini erano sul 107-95 con 5 minuti e 47 secondi rimasti da giocare nel quarto quarto, ma non sono riusciti a trovare più la via del canestro sbagliando gli ultimi 10 tiri dal campo e subendo un parziale finale di 16-0.

Washington, priva di Danilo Gallinari tenuto a riposo per la seconda partita del back-to-back, manda sei giocatori in doppia cifra, il cui top scorer è Kyle Kuzma che chiude con 34 punti, 14/25 al tiro complessivo e 4/7 dalla lunga distanza.



