NBA, Sabonis e il rientrante Fox stendono i Cleveland Cavaliers

I Sacramento Kings ritrovano finalmente De’Aaron Fox dopo cinque partite saltate a causa di un infortunio alla caviglia. Senza il loro playmaker titolare i californiani hanno fatto inizialmente molta fatica perdendo le prime tre partite. Col rientro di Fox nella notte i Kings vincono 132-120 contro i Cleveland Cavaliers e inanellano la terza vittoria consecutiva.

Il prodotto dei Kentucky Wildcats segna 28 punti servendo 6 assist ai propri compagni con 11/20 al tiro di cui 2/6 da tre e commenta in questo modo il suo rientro in campo:

“È stato bello poter tornare in campo e contribuire alla vittoria. Quando mi sono alzato oggi non avevo dolore. Mi sentivo abbastanza bene per scendere in campo e incidere sulla gara”.

Fox viene seguito alla perfezione da Keegan Murray che chiude con 25 punti e 9/13 al tiro (5/8 da tre), dalla simil tripla doppia di Domantas Sabonis (23-9-10) e dai 20 punti di Kevin Huerter con 7/11 al tiro (6/9 dalla lunga distanza). Grazie alla vittoria ottenuta tra le mura del Golden 1 Center, i Kings regalano al loro coach Mike Brown la 400esima vittoria in carriera (400-254 il record). Diventa così l’ottavo allenatore in attività ad aver raggiunto la soglia delle 400 vittorie e lo fa proprio contro la sua ex squadra allenata dal 2005 al 2010 e nella stagione 2013-2014.

I Cleveland Cavaliers, che continuano ad essere molto altalenanti, mandano tutto il quintetto in doppia cifra ma non basta ad evitare la sesta sconfitta in stagione. Il miglior marcatore per la squadra dell’Ohio è Donovan Mitchell che segna 22 punti ma litiga con il ferro per tutta la sera (7/21 al tiro).

