Derby di LA: vittoria Lakers (finalmente), LeBron monumentale

Erano undici derby di Los Angeles che, gira e rigira, il risultato era sempre lo stesso. Frustrazione in casa Lakers, e festeggiamenti negli spogliatoi dei Clippers. Negli ultimi 35 incontri, addirittura il record in favore della squadra di Ty Lue era 29-6. Stanotte, in una delle partite più avvincenti di questo inizio stagione, i gialloviola sono riusciti a interrompere la striscia negativa grazie a un LeBron James mostruoso. Una partita finita in volata 130-125 non senza i cinque minuti aggiuntivi dei tempi supplementari.

LBJ, costretto forse dalle circostanze emergenziali della squadra, si mette il mantello di supereroe: 35 punti, 12 rimbalz e 7 assist per lui. Non sono da meno Anthony Davis (27 punti e 10 rimbalzi) e D’Angelo Russell (27 punti e 6 assist).

SHOWTIME FOR THE KING 👑 LEBRON HAS 35 PTS 📺: Lakers-Clippers | OT live on ESPN pic.twitter.com/f9wbyxEaUb — NBA (@NBA) November 2, 2023

Proprio l’ex Brooklyn dopo la vittoria contro Orlando di pochi giorni fa aveva assicurato: “Siamo ancora una squadra in pieno rodaggio“. Ed effettivamente, anche stanotte, dopo un quarto gli automatismi e la trama offensiva dei Lakers sembrava ancora macchinosa e poco efficace. Grazie a un primo periodo da 18 punti di Kawhi Leonard, i Clippers erano arrivati a toccare un vantaggio di 19 punti nei primi minuti. E si erano tenuti tutto sommato stabilmente al comando all’intervallo lungo.

Kawhi Leonard has 18 points in the first quarter, a career high for 1st quarter scoring 🔥 7-of-8 FG | 4-of-5 3PTpic.twitter.com/BJ5mo4EWMP — ClutchPoints (@ClutchPoints) November 2, 2023

I Lakers, che avevano una lista di indisponibili piuttosto corposa (Hachimura, Vanderbilt, Vincent, Prince), dovevano scompaginare un po’ le carte. La scelta di Coach Ham è stata quella di spostare Anthony Davis alla posizione 4 e affiancarlo a un altro lungo, Christian Wood o Jaxson Hayes. Mossa riuscita alla perfezione: nel terzo quarto si ribalta completamente la partita e i Lakers iniziano l’ultimo periodo in vantaggio di due.

Christian Wood’s plus-minus by game: L vs. Nuggets: +2

W vs. Suns: +23 (team-high)

L vs. Kings: +12 (team-high)

W vs. Magic: +12 (team-high)

W vs. Clippers: +14 (team-high) He’s a +63 in just 104 minutes so far 🤯 pic.twitter.com/JcyI91dh4V — The Lead (@TheLeadSM) November 2, 2023

Il finale è drammatico. I gialloviola vanno in vantaggio di nove punti, vengono ripresi, riallungano. Negli ultimi 60 secondi, Paul George si carica sulle spalle i suoi e segna i 6 punti che permettono ai Clippers di pareggiare i conti. L’overtime vede protagonista Austin Reaves, che segna 7 dei 13 punti della sua squadra regalandole un successo tanto atteso.

Per i Clippers, impressionante il Big Three (privo di Harden). Kawhi Leonard ne piazza a referto 38, Paul George 35 e Russell Westbrook 24 con 11 rimbalzi. Ma solo loro tre. Il resto, per ora, rimane abbastanza anonimo.

