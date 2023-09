NBA, Andre Drummond sicuro: “Merito il mio posto nella Hall of Fame”

Andre Drummond sembra essere sicuro: lui è un hall of famer a tutti gli effetti. L’ex lungo dei Detroit Pistons, nelle ultime ore è intervenuto ai microfoni del podcast The Comfortable Pod, in cui si è auto-incensato definendosi il “miglior rimbalzista di sempre”, tanto da dover vedere il proprio nome nell’Olimpo dei più grandi di sempre:

“Ero uno di quelli che giocava 40 e più minuti. Sono stato una stella — ho fatto l’All-Star Game, sono stato nominato per i quintetti All-NBA, tutte quelle cose. Sono un candidato per la Hall of Fame, e sono il miglior rimbalzista di sempre. Ho fatto grandi cose nella mia carriera, anzi, sono abbastanza sicuro di essere nella top-20 per poter entrare nella Hall of Fame, perciò ho grandi possibilità di riuscirci.”

Stiamo parlando di un giocatore che – ad oggi – ha una media NBA di 13.2 punti, 12.7 rimbalzi e 1.3 assist ad allacciata di scarpe in 11 stagioni nella lega.

Leggi Anche:

Diritti tv NBA, problemi a livello locale per metà delle squadre

NBA, Rudy Gobert: “Lo scorso un anno di assestamento. Ora vogliamo vincere”

NBA 2023-24, ecco tutti i record a rischio e le ricorrenze