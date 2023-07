NBA, Zion Williamson: “Ho commesso tanti errori ma sto cercando di rimediare. Voglio solo giocare”

Torna a tenere banco l’argomento salute mentale all’interno della NBA.

Questa volta a sollevare la questione è Zion Williamson, che in un’apparizione a sorpresa durante il podcast di Gilbert Arenas ha fatto mea culpa per i molteplici errori commessi durante i suoi primi quattro anni di carriera nella lega, prendendosi le sue responsabilità e cercando di cambiare le sue abitudini prima dell’inizio della prossima regular season.

Il giocatore dei New Orleans Pelicans ha infatti ammesso di aver avuto problemi nel fare la dieta ed è arrivato al punto di circondarsi solo di persone positive:

“È difficile a 20, 22 anni avere tutti i soldi del mondo. O almeno, hai la sensazione di avere tutti i soldi del mondo. È dura. Ma sono arrivato a un punto in cui, per via di certe cose, mi sto circondando di persone che mi facciano bene. Non voglio dire di persone vecchie perché sennò si offendono, ma mi circondo di gente che mi tiene in riga. E poi vedremo come va”.