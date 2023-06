Chi vestirà la maglia della nazionale statunitense ai Mondiali di basket 2023?

I Mondiali di basket 2023 si terranno tra agosto e settembre in Asia, tra Manila, la capitale delle Filippine, Okinawa in Giappone e Giacarta, l’imponente capitale dell’Indonesia. Le partite si terranno in cinque arene, tre delle quali a Manila. A Okinawa si giocherà nella nuova Okinawa Arena, mentre a Giacarta presso l’Indonesia Arena.

La FIBA World Cup 2023 rappresenta il prossimo grande impegno del Team USA, la nazionale statunitense di pallacanestro guidata al vertice dall’ex cestista Grant Hill, ala piccola per 20 anni negli Orlando Magic, Phoenix Suns e Los Angeles Clippers, e in panchina da coach Steve Kerr.

In vista della FIBA World Cup 2023, la nazionale statunitense disputerà una prima amichevole a Las Vegas per poi volare a Malaga, in Andalusia, dove affronterà la nazionale slovena e la nazionale spagnola, vincitrice degli ultimi Mondiali. Prima del trasferimento a Manila, nelle Filippine, sono previste altre partite amichevoli ad Abu Dhabi, la capitale degli Emirati Arabi Uniti, contro la nazionale greca e la nazionale tedesca.

Le squadre ammesse ai Mondiali di basket 2023 sono 32, divise in 4 gironi da 8 nella prima fase. Nella nazionale dei padroni di casa delle Filippine ci sarà nientemeno che Jordan Clarkson, celebre cestista degli Utah Jazz classe 1992, reduce da quella che è stata per lui la migliore stagione in assoluto in carriera, con una media di ben 20,8 punti. Nella nazionale della Repubblica Dominicana, invece, probabilmente incontreremo Karl-Anthony Towns, abbreviato talvolta come KAT, cestista dominicano con cittadinanza statunitense che gioca nei Minnesota Timberwolves, con sede a Minneapolis.

Vediamo chi saranno i giocatori che probabilmente scenderanno in campo con la maglia della nazionale statunitense.

Trae Young

Paragonato negli anni del college a Steve Nash e Steph Curry, Trae Young è un giovane cestista statunitense, che attualmente gioca come playmaker negli Atlanta Hawks. A soli 24 anni è già entrato nel club dei record con leggende del calibro di LeBron James e Magic Johnson. Nato il 19 settembre 1998 a Lubbock, in Texas, Trae Young ha dichiarato di non aver apprezzato la mancata convocazione ai Mondiali di basket in passato e che, a maggior ragione, ci tiene molto a partecipare quest’anno e mira assolutamente alla vittoria.

Bradley Beal

Nato a Saint Louis, nello stato del Missouri, il 28 giugno 1993, Bradley Beal è un talentuoso cestista statunitense, professionista nella NBA con i Phoenix Suns (da poco, ndr), una delle 30 squadre di pallacanestro che militano nel massimo campionato professionistico statunitense. Si rammarica di non aver potuto partecipare alla spedizione olimpica a Tokyo nell’estate 2021 a causa di problemi di salute e dichiara di essere ulteriormente motivato e determinato a dare il massimo in occasione dell’imminente FIBA World Cup 2023, in cui sarà curioso analizzare le scommesse live della competizione.

Jaren Jackson jr.

Nato il 15 settembre 1999 a Plainfield, nello Stato del New Jersey, Jaren Jackson jr. gioca nei Memphis Grizzlies e vestirà la maglia della nazionale alla FIBA World Cup 2023. È considerato il miglior stoppatore NBA nonché uno dei favoriti al premio di difensore dell’anno in questa stagione.

Desmond Bane

Nato il 25 giugno 1998 a Richmond nello Stato dell’Indiana, Desmond Bane è un giocatore solido, potente, pericoloso dal perimetro e, al contempo, un difensore eccellente. È stato convocato da coach Steve Kerr e affiancherà in nazionale il compagno di squadra Jaren Jackson jr., con cui gioca nei Memphis Grizzlies.

Alex Caruso

Rientra nella lista dei possibili convocati per Manila da parte di coach Steve Kerr anche Alex Caruso, nato il 28 febbraio 1994 a College Station, nel Texas centro-orientale. Si tratta di un ottimo difensore di chiare origini italiane, che gioca nei Chicago Bulls sia da playmaker che da guardia. Dotato di un ottimo atletismo, una buona conoscenza del gioco, intelligenza, concentrazione e un grande fervore agonistico, Caruso si distingue per uno stile di gioco grintoso ed estremamente rapido. Il suo contributo in nazionale sarà sicuramente notevole.

Mac McClung

Tra i convocati per i Mondiali di basket 2023 probabilmente ci sarà anche Mac McClung, nato il 6 gennaio 1999 a Kingsport, nello Stato del Tennessee.