LeBron James starter ufficiale delle 24 Ore di Le Mans

La 24 Ore di Le Mans compie un secolo di vita e lo festeggia in grande stile. Sarà LeBron James, il prossimo 10 giugno, a dare il via ufficiale alla gara endurance più famosa del mondo. L’usanza di delegare l’avvio della competizione a una personalità di spicco di politica, società e showbiz, sportivo e non solo, ha radici profonde. Dal 1949 ad oggi, l’onore è toccato, tra gli altri, a Georges Pompidou, Steve McQueen, Alain Delon, Brad Pitt, Rafael Nadal.

LeBron James ha commentato così la notizia:

“Non c’è nulla di paragonabile al vedere e vivere in prima persona lo sport al più alto livello. Per me è un onore essere parte di questo momento storico per il motorsport e aiutare le celebrazioni per il Centenario di uno dei più grandi eventi sportivi al mondo. Non vedo l’ora di dare il via a questa gara iconica e osservare i piloti di primissimo livello battersi sul palcoscenici globale di Le Mans.”