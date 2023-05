CJ McCollum torna a stimolare Zion Williamson: “Il suo miglior livello non è da tutti”

CJ McCollum ha costruito solide relazioni con diversi compagni di squadra nel corso della sua carriera NBA. Rapporti basati su fiducia reciproca e soprattutto con una sempre apprezzata sincerità. Lo sa bene Zion Williamson, che raccoglie nuovamente gli stimoli dall’ex Portland Trail Blazers.

Ospite del Ryen Russillo Show, McCollum è tornato a responsabilizzare Zion con queste parole:

“Ho avuto serie discussioni con lui in più occasioni, non solo io. Gli ho detto: ‘Puoi essere forte quanto vuoi, non è da tutti. […] Hai un ceiling mai visto in NBA, ma sta a te trarre tutto il vantaggio da questo. Non posso volerlo io per te, come non possono volerlo al posto tuo mamma, papà e staff. Sta a te capire cosa vuoi fare, questo gioco andrà dove lo porterai.”