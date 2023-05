Nikola Jokic trascina i Denver Nuggets alle loro prime NBA Finals: ottava tripla doppia ai Playoff per il serbo ( 30 pt. – 14 rb. – 13 ast.), una prestazione che gli permette di battere il record di Chamberlain. Una stagione eccezionale per Joker che, ora, vuole la ciliegina sulla torta per chiuderla nel miglior modo possibile.

Averaged a triple-double in the Western Conference Finals… Best. In. The. World. 🃏 pic.twitter.com/9yCVHN6Mrx — Denver Nuggets (@nuggets) May 23, 2023

Nikola Jokic: “Finals? Sono felicissimo per Jamal Murray”

Sweep clamoroso dei Denver Nuggets ai danni dei Los Angeles Lakers: un’impresa che, all’inizio della serie, nessuno si sarebbe mai aspettato. Nikola Jokic & Co. hanno sorpreso tutti, mostrando un gioco dove ogni singolo giocatore si incastrava alla perfezione nel disegno tattico di coach Malone.

Nel post partita Joker esprime tutta la sua felicità per il traguardo NBA Finals e dedica l’obiettivo raggiunto a Jamal Murray, suo compagno di squadra:

“Prima di questa sera ero un po’ preoccupato: volevamo chiudere a tutti costi i giochi, ma dall’altra parte c’era LeBron, un atleta capace di tutto. Siamo stati bravi a fare un grande sforzo per vincere, aver conquistato le Finals per la prima volta è una sensazione indescrivibile. Sono molto felice per Jamal [Murray ndr]: dopo tutto quello che ha passato, l’infortunio e tutto quel tempo fuori dal campo, si merita una gioia del genere. Sta giocando davvero bene, sono così felice per Jamal perché ha lavorato e sta dimostrando di essere un giocatore speciale in questo campionato”

Nikola Jokic selfless and humble as always. Says Embiid deserved to win the MVP. “He dominated”. And he’s most happy for Jamal Murray tonight. pic.twitter.com/P0Mc2WQg16 — Vic Lombardi (@VicLombardi) May 23, 2023

Mike Malone: “Non siamo ancora soddisfatti”

Mike Malone si gode il momento e si gode Nikola Jokic e, nel post partita, l’allenatore di Denver è pronto per affrontare l’ultimo step, le NBA Finals:

“Nikola merita il giusto rispetto, è un giocatore straordinario e l’ha dimostrato anche stasera: basta sminuirlo, dategli il rispetto che merita. Non siamo ancora soddisfatti, ci godiamo questo momento ma abbiamo ancora molto lavoro da fare”

