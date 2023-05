NBA Playoff 2023, Kings eliminati. Draymond Green rende onore: “Congratulazioni a Sacramento per la bella stagione”

Al termine di una serie di primo turno spettacolare tra Golden State Warriors e Sacramento Kings, Draymond Green ha voluto fare i complimenti alla compagine di Mike Brown per aver messo i bastoni fra le ruote ai campioni in carica. Green ha elogiato pubblicamente Sacramento per aver messo in mostra una squadra davvero competitiva:

“Sono molto grato di aver giocato in questa serie. È stato divertente. Oggi ci siamo appoggiati al nostro DNA, alla nostra esperienza ai Playoff per avere la meglio. Ma dobbiamo dare molto credito ai ragazzi di Sacramento, a cominciare da Mike Brown. Arrivare in una franchigia che non vede i playoff da 16 anni e riunire la squadra come ha fatto lui è assolutamente incredibile, è stato bravissimo. Poi Fox è uno dei volti futuri di questa lega. Non sarà l’ultima volta che vedremo i Kings ai Playoff.”

Green ha giocato con Brown mentre era assistente degli Warriors per sei stagioni prima di arrivare a Sacramento la scorsa estate. Brown era il coordinatore difensivo della squadra e Green è uno dei giocatori difensivi più importanti degli stessi Warriors. Il legame tra i due è spiegato in queste parole. Anche coach Kerr ha sottolineato la bontà del lavoro di Mike a Sacramento:

“Voglio solo congratularmi con Sacramento, con Mike, il suo staff e la sua squadra. Sono stati incredibili, hanno avuto una stagione fantastica. Questa è stata una serie fantastica. Grande basket per sette partite. Hanno avuto francamente una stagione molto migliore della nostra. Noi siamo stati su e giù tutto l’anno, mentre loro hanno fatto una stagione solida.”

Il nucleo degli Warriors ha giocato in 28 serie di playoff dalla loro prima volta con Curry nel 2013. Mentre, si tratta della prima apparizione alla postseason per Sacramento (dal 2006).

Leggi Anche

NBA Playoff 2023, Lakers-Golden State Warriors: calendario e orari delle partite della serie

Playoff NBA, Steph Curry fa 50 punti in Gara 7 ed elimina Sacramento. Ora i Lakers

Record vittorie Gara 7 Playoff NBA: le squadre con più successi