NBA, Andrew Wiggins è pronto a tornare in campo

Dopo un’assenza durata quasi due mesi, Andrew Wiggins è pronto a scendere di nuovo in campo entro la fine della settimana. Secondo quanto riportato da Andrew Wojnarowski di ESPN, l’ex giocatore di Minnesota giocherà in settimana. Wiggins ha saltato 22 partite consecutive per problemi di famiglia che la squadra non ha condiviso, ma domani farà il suo ritorno in California.

Questa è anche l’ultima settimana di stagione regolare, e agli Warriors rimangono tre partite prima della postseason. Giocheranno in casa contro Oklahoma City, e poi chiuderanno in trasferta affrontando prima i Sacramento Kings – in quello che potrebbe rivelarsi un antipasto della prima serie di Playoff – e poi Portland. In questo momento Golden State occupa la sesta posizione della Western Conference con un record di 41-38, e salterebbe così il Play-In.

Gli Warriors aspettavano da tempo il ritorno di Wiggins, uno dei giocatori decisivi per la conquista del titolo dello scorso anno. Una settimana fa Steph Curry aveva detto:

“Aspettiamo con ansia il suo ritorno e speriamo che torni presto, perché vogliamo essere uniti e sono sicuro che lui vuole fare parte di questo gruppo. Ma saprà lui quale sarà il momento giusto per tornare in campo”

Steve Kerr ha detto che l’ex Minnesota si è allenato tutti i giorni nel suo periodo di assenza, ma il coaching staff e il personale medico controllerà le sue condizioni. In questa regular season è sceso in campo per 37 volte, sempre da titolare, mettendo a referto 17 punti e cinque rimbalzi di media a partita.

Dopo aver ricoperto un ruolo fondamentale per la conquista del titolo NBA, in questa offseason la dirigenza lo ha ricompensato con un contratto quadriennale da oltre 110 milioni di dollari. La lunga assenza per motivi familiari lo ha tenuto lontano dal campo, ma con il suo rientro i Dubs recuperano un pezzo chiave per i prossimi Playoff.

