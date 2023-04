NBA, Andre Drummond: “Il mantello da supereroi che abbiamo deve venire via, è OK chiedere aiuto”

Tornato in campo stanotte nella vittoria dei suoi Chicago Bulls, l’ex Detroit si è aperto nella conferenza stampa dopo la partita. Il 2 volte All-Star sembra essere tornato quasi al 100% dopo i giorni di pausa che aveva preso lontano dal campo (lo scorso 29 marzo aveva saltato la partita contro i Lakers per ragioni personali).

DeMar Derozan e il coach Billy Donovan nei giorni scorsi avevano dichiarato di essere pronti ad aiutare Drummond in caso ne avesse avuto bisogno.

Andre Drummond is out for personal reasons. Billy Donovan and DeMar DeRozan said they're there for him if he needs them

Some truly powerful words here from DeRozan, who was at forefront of addressing mental health issues in 2018 interview with @SmithRaps: https://t.co/elCCAt2vH9

— K.C. Johnson (@KCJHoop) March 29, 2023