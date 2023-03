NBA, NBPA e Load Management: “Non sono i giocatori a non voler giocare”

In una giornata particolarmente delicata per gli equilibri a medio lungo termine della lega è stata diffusa una lunga intervista di Tamika Tremaglio, direttrice esecutiva NBPA, concessa al podcast Point Forward, con Evan Turner e Andre Iguodala.

Proprio Iggy ha incalzato Tremaglio sul tema del load management, che sembra generare più di un conflitto d’interessi. Ecco le dichiarazioni della dirigente in merito:

“C’è il load management e poi la gestione degli infortuni, prima di tutto va fatta una distinzione su questo. Quando si parla di load management è fastidiosa la percezione che siano i nostri giocatori a non voler giocare. Adorano farlo, sono orgogliosi di formar parte di una lega dove si disputano 82 partite, i back-to-back. Sono pronti a questo. Quando presenziai al Tech Summit All-Star Mark Cuban disse: ‘Non sono i giocatori’. Parola di proprietari quindi non so come questa narrativa sia emersa. Ciò che so, però, è che dato che il nostro sport guarda sempre più spesso al singolo – il tifoso va alla partita per vedere questo o quel giocatore – ci sono varie componenti che dobbiamo tenere in considerazione.”