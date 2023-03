NBA, Jason Kidd predica ottimismo: “Recupereremo presto giocatori e risultati”

Per la prima volta dalla metà del dicembre scorso, i Dallas Mavericks sono scesi sotto il 50% di vittorie.

Dopo la sconfitta patita contro i Memphis Grizzlies (la nona delle ultime dodici partite giocate), Jason Kidd ha comunque tentato di mantenere alto il morale della squadra, orfana in questo momento sia di Luka Doncic che di Kyrie Irving. Di seguito, alcune dichiarazioni in merito alla vicenda estrapolate dall’intervista concessa dallo stesso Kidd al Dallas Morning News:

“La nostra stagione non finirà ad aprile. Sulla base di cosa misuriamo il successo di una franchigia? Sicuramente la posizione di partenza per la postseason è un indicatore fin troppo relativo. Presto recupereremo i nostri giocatori migliori e saremo perfettamente in grado di qualificarci per i Playoff. Non importa se ottavi, settimi o sesti. Quel che conta è arrivare alla fase ad eliminazione nel pieno della condizione, indipendentemente dall’accoppiamento teorico o dal fattore campo a sfavore”.