NBA, Steph Curry vuole tornare in campo domenica

Steph Curry è pronto a tornare in campo, e le ultime notizie hanno fatto sapere che la stella dei Dubs intende rientrare nella partita di domenica contro i Lakers. L’ultima apparizione di Curry risale allo scorso 4 febbraio, in una partita contro Dallas dove aveva poi rimediato il suo infortunio alla gamba destra. Negli ultimi giorni si è tornato ad allenare con la squadra, e coach Steve Kerr ha detto di averlo trovato in forma.

La notizia della probabile data di ritorno è arrivata da Chris Haynes, insider NBA per TNT e Bleacher Report, durante la partita di stanotte tra Warriors e Clippers. Curry ha saltato dieci partite nell’ultimo mese, e la sua assenza si è fatta sicuramente sentire. Gli Warriors sono però riusciti a limitare i danni, e hanno collezionato sei vittorie e quattro sconfitte in questo periodo. Nelle ultime settimane sembrano avere alzato ulteriormente il loro livello di gioco, e vengono da una striscia positiva di quattro vittorie consecutive.

Golden State star Stephen Curry (leg) intends to make his return on Sunday on the road against the Los Angeles Lakers barring a setback, league sources tell @NBAonTNT, @BleacherReport. — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) March 3, 2023

Prima dell’infortunio alla gamba destra, Steph Curry stava collezionando un’altra ottima stagione. Nelle 38 partite giocate ha tenuto una delle sue migliori medie da quando è in NBA, viaggiando a 29.4 punti, 6.3 rimbalzi e 6.4 assist. Ha avuto anche ottime statistiche al tiro, dove nonostante l’alto volume ha percentuali del 49.5% dal campo e del 42.7% da tre.

La stagione degli Warriors è stata piena di alti e bassi, ma nelle ultime settimane i Dubs sembrano aver trovato il loro vero livello. Al momento si trovano in quinta posizione nella Western Conference con un record di 33 vittorie e 30 sconfitte. Come ha detto Klay Thompson nelle ultime settimane però, se riusciranno ad essere al completo e in salute saranno una delle favorite ai prossimi Playoff.

Leggi anche:

NBA, Paul George ammette: “Devo essere onesto con me stesso, non credo di poter essere un primo violino”

NBA, brutte notizie per i Lakers: si allungano i tempi di recupero di LeBron James

Rookie of The Month 2022-2023: i giocatori premiati, mese per mese