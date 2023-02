Mac McClung è il nuovo re delle schiacciate in NBA

Dalla G League al titolo vinto allo Slam Dunk Contest. La storia di Mac McLung merita senza dubbio la copertina dell’All-Star Saturday NBA 2023. Il giocatore di Blue Coats e Sixers – sotto two way contract – ha vinto la gara delle schiacciate con un’esibizione di potenza, elevazione e coordinazione. Il 540 con cui ha timbrato il successo finale resterà nella storia della competizione.

Rivediamo tutte le sue schiacciate, dalla prima all’ultima in questa carrellata.

It's the 2023 #ATTSlamDunk contest champion Mac McClung Mixtape #StateFarmSaturday pic.twitter.com/c2ClPqNO77

Dr. J in persona ha premiato Mac McLung, commentando così l’onorificenza ricevuta dalla NBA:

“Sono onorato di essere per sempre associato a uno degli eventi All-Star più elettrizzanti e attesi. Un evento che rapisce l’immaginazione dei tifosi di tutto il mondo, dove i giocatori ridefiniscono la nozione di ‘Possibile’ attraverso la forma d’arte più accattivante, la schiacciata. Non vedo l’ora di celebrare il vincitore di ogni edizione che salirà sempre più su, alzando l’asticella dello standard che questo contest ha fissato.”

Pretty cool the NBA Slam Dunk champion will now win the Dr J Julius Erving 🏆

Of course New Sixer who hasn’t played for the Sixers yet Mac McClung wins it! pic.twitter.com/LnHL5ZDyqp

— John Clark (@JClarkNBCS) February 19, 2023