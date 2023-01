NBA, coach Doc Rivers: “LeBron James ha fatto la miglior carriera di sempre”

Niente da fare per i Los Angeles Lakers che nella notte hanno colto la loro terza sconfitta consecutiva. Tutto questo nonostante un LeBron James da 35 punti (14/18 dal campo) e una tripla doppia di Russell Westbrook (20 punti, 14 rimbalzi e 11 assist). In questo senso, i gialloviola hanno ceduto nella notte NBA contro i Philadelphia 76ers con il punteggio di 112-113.

In ogni caso, LeBron ha superato quota 38.000 punti superati in carriera in NBA, avvicinandosi ulteriormente a Kareem Abdul-Jabbar. Al ventesimo anno nella lega, il nativo di Akron sta ancora registrando prestazioni di alto livello che stupiscono tutti gli addetti ai lavori. A partire da coach Doc Rivers che ha incensato lo stesso James:

“Penso che già oggi sia da considerare come tale, nessuno ha avuto una carriera migliore della sua: Michael Jordan è il più forte di sempre, ma ciò non toglie nulla a quanto raccolto da LeBron. Nessuno ha avuto la sua continuità”.

